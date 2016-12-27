В Киеве открыт Центр социальной реабилитации для детей с инвалидностью

27.12.2016, 15:22

Сегодня, 27 декабря, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко вместе с Киевским городским головой Виталием Кличко открыли новый современный Центр социальной реабилитации для детей-инвалидов.

В Центре будут проходить социальную реабилитацию дети от рождения до 18 лет. Предполагается, что реабилитацию одновременно смогут проходить около 70 детей в день на дневном пребывании.

"Украина движется к европейским стандартам, в том числе и по оказанию социальной поддержки детям с инвалидностью. Открытие этого сверхсовременного Центра социальной реабилитации - это один из шагов на этом пути. Мы отходим от интернатной формы работы с детьми с инвалидностью и начинаем постепенный переход к инклюзивному воспитанию и инклюзивному образованию. В этом Центре созданы все условия для развития детей с инвалидностью, чтобы подготовить их к получению базового, общего, среднего образования и обеспечить все условия для адаптации детей к обычной жизни", - сказал Павел Розенко на открытии Центра.

"Очень важно, что киевская городская власть в непростой ситуации, когда значительные средства вкладываются в ремонт дорог, развитие инфраструктуры, строит и вводит в эксплуатацию новые социальные учреждения. И это должно стать примером для всех", - отметил он.

По словам Павла Розенко, каждый глава областной, городской, районной администрации должен сделать шаги по доступности городской инфраструктуры для людей с инвалидностью. "И каждый то ли городской, то ли районный глава должен осознать - ни один новый объект местной инфраструктуры не может быть введен в эксплуатацию без обеспечения надлежащего доступа для лиц с инвалидностью", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.