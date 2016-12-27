Зубко заявляет, что 67% украинцев почувствовали изменения к лучшему или ожидают на них от реформы децентрализации

27.12.2016, 16:36

67% украинцев почувствовали изменения к лучшему или ожидают на них от реформы децентрализации. По сравнению с прошлым годом - почти в 2,5 раза больше людей отмечали перемены к лучшему в своем населенном пункте. Причем такой существенный рост прослеживается во всех регионах Украины. Поэтому география качественных изменений - не локальная, а отражает преобразования по всей стране. На этом акцентировал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время брифинга на тему "Децентрализация и реформа местного самоуправления: результаты второй волны социологического исследования".

Вице-премьер-министр также отметил, что согласно результатам исследования 64% людей убеждены, что реформу нужно внедрять.

Геннадий Зубко отметил, что ощутимые результаты реформы децентрализации произошли благодаря проведенной бюджетной децентрализации. По его словам, повысилась финансовая состоятельность местных общин, внедрено 1339 инфраструктурных проектов, реализуемых через государственную поддержку в 159 ОТО, 810 проектов через Государственный фонд регионального развития. "Сегодня в каждой области есть точки роста - это ОТО. Превращения происходят благодаря лидерам изменений, которые возглавили общины и взяли на себя ответственность", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Следующий 2017 год для реформы децентрализации будет ключевым с точки зрения объединения общин и секторной децентрализации. "Должны получить результаты реформ в области образования, медицины, социальных услуг, предоставления административных услуг непосредственно в ОТО. Реформы должны дойти до каждой украинской семьи", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Опрос подготовлен и проведен Киевским международным институтом социологии и по заказу Программы Совета Европы "Децентрализация и территориальная консолидация в Украине" и Минрегиона.

В ходе социологического исследования было опрошено 2039 респондентов в 110 населенных пунктах (статистическая погрешность составляет не более 3,3 %), а также 400 респондентов в 159 объединенных территориальных общинах (статистическая погрешность - не более 5,0 %). Социологическое исследование проводилось по 5 направлениям: "Уровень заинтересованности политикой", "Конституционная реформа", "Реформа местного самоуправления", "Объединение территориальных громад", "Минские договоренности и реформа местного самоуправления". Опрос проводится ежегодно с 2015 года.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.