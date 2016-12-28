В Киеве суд отложил рассмотрение дела по заочному осуждению Януковича

28.12.2016, 14:41

В Киеве суд отложил на неопределенный срок рассмотрение дела по заочному осуждению Виктора Януковича.

Адвокаты бывшего президента также подали ходатайство с тем, чтобы Апелляционный суд Киева определил, в каком именно суде должны рассматривать это дело. Адвокаты сомневаются, что дело подпадает под юрисдикцию Печерского райсуда. Они также заявили об отводе прокуроров, но судья его не поддержала.

Прокуроры считают, что ходатайство адвокатов Януковича приведет к затягиванию времени, а также уверены, что Апелляционный суд вернет ходатайство ГПУ в Печерский райсуд.

Генпрокуратура Украины расследует восемь преступлений, по которым Янукович проходит как подозреваемый. Бывшего президента подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Об этом сообщает ВВС Украина.