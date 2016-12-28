ВВС: Топ-10 коррупционных дел 2016 года

28.12.2016, 15:04

2016 год стал первым годом полноценной работы нового антикоррупционного бюро, которое соревновалось с Генпрокуратурой Юрия Луценко за первенство в борьбе с коррупцией.

В течение года украинцы стали свидетелями громких коррупционных дел, постоянных арестов чиновников на взятках с большими суммами, которые правоохранители тщательно раскладывали на полу для хороших кадров в СМИ.

И хотя большинству известных коррупционных дел еще только предстоит испытание в судах, ВВС Украина собрала десятку самых громких из них.

Одним из самых громких коррупционных дел 2016 года стало выявление махинаций с продажей добытого государством газа, в организации которых правоохранители обвинили члена Рады от группы "Воля народа" Александра Онищенко. Фактически с него начинался "антикоррупционный сезон" 2016 года, им он и заканчивается.

Еще в феврале 2016 года руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил журналистам о расследовании махинаций с государственным газом. Тогда он не назвал конкретных фамилий, но рассказал, что подставным фирмам газ государственной добычи продавали по низкой цене якобы для населения. А потом продавали в несколько раз дороже для промышленных производителей, из-за чего государство недополучало прибыль. Эта схема, по данным следствия, действовала уже после Евромайдана.

Следствие длилось несколько месяцев, и уже в начале июня НАБУ обнародовало все детали схемы, которая якобы нанесла государству ущерб на три миллиарда гривен. Тогда же НАБУ обратилось с просьбой о снятии с Александра Онищенко неприкосновенности.

НАБУ быстро задержало ряд участников схемы, часть которых признали вину и заключили сделку со следствием. При этом Александр Онищенко, пока ГПУ готовила представление о снятии с него неприкосновенности, покинул Украину и поселился в Лондоне.

Александр Онищенко не признает своей вины, более того, в конце года он обвинил в коррупции Президента.

Пока главные обвиняемые по делу не в Украине, НАБУ отчитывается, что за несколько месяцев после прекращения "газовой схемы" государственная компания "Укргаздобыча" заработала 162 млн. гривен, а за три года существования схемы с посредниками - всего 25 млн.

Пока НАБУ раскручивало коррупционное дело вокруг "Укргаздобычи", Генпрокуратура занялась за не менее громкое газовое дело о "схемах Курченко". Молодой бизнесмен Сергей Курченко считался влиятельным игроком в сфере энергетики во времена президента Януковича.

В начале июня 2016 года силовики задержали нескольких бывших руководителей энергокомпаний, которых обвинили в участии в "схемах Курченко". Сам Сергей Курченко после Евромайдана выехал в Россию.

Сначала был арестован бывший руководитель аукционного комитета Минэкономики Александр Сухомлин. Его обвинили в соучастии в "схеме со сжиженным газом", когда сжиженный газ для населения у государственных компаний вне конкурса покупали по льготным ценам и продавали по рыночным. Эта схема якобы нанесла ущерб государству на миллиарды гривен, а самого обвиняемого суд арестовал с возможным залогом в сто миллионов гривен.

Дальнейшие задержания по этому делу побили рекорды залогов в истории судебной системы страны.

Через несколько дней силовики задержали еще одного фигуранта - топ-менеджера компании СЕПЕК Сергея Курченко - Андрея Кошеля. Его задержали при попытке выезда из Украины. Он якобы также был причастен к схеме хищения государственных энергоносителей, а суд арестовал его с возможным залогом в 200 млн. гривен.

Третьим громким арестом в этом деле стало задержание бывшего заместителя руководителя "Нафтогаза" Александра Кацубы. Его назвали одним из ключевых участников схемы, а суд по настоянию прокуратуры арестовал его с возможным залогом в целых 450 млн. гривен. Несмотря на то, что отец Кацубы является членом парламента, он до сих пор находится в СИЗО и последний раз этот срок ему продлили до 25 января 2017 года.

Такие астрономические залоги обвиненные по делу не вносили. Судебных приговоров по этому делу нет. По словам генпрокурора, некоторые арестованные хотят заключить сделку со следствием и возместить убытки.

Другой бывший заместитель главы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, как рассказал Юрий Луценко, застрелился перед задержанием.

Летом 2016 года разгорелся еще один громкий коррупционный скандал - вокруг так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

В конце мая бывший заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявил журналистам, что передал в Антикоррупционное бюро скрытую бухгалтерию Партии регионов времен Виктора Януковича. В документах якобы содержатся данные о незаконных платежах и подкупе чиновников на более чем 2 млрд. гривен.

В рукописных листах расходов содержались сотни фамилий бывших чиновников и политиков, которые якобы получали серые доплаты. Там даже была упомянута фамилия одного из руководителей избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, который в те времена работал на Партию регионов.

НАБУ несколько месяцев изучало эти документы и в конце года предъявило обвинение главе ЦИК Михаилу Охендовскому. По утверждению детективов НАБУ, Охендовский во времена президентства Виктора Януковича получил наличными в офисе партии $16,7 тыс., за что расписался в книге. Подлинность подписи якобы подтвердила экспертиза. Михаил Охендовский эти обвинения отвергает, в то время как НАБУ допускает, что он мог получить он ПР еще более $100 тыс.

Руководство НАБУ пообещало еще ряд уголовных дел по материалам "черной бухгалтерии Партии регионов".

2016 год прошел в сопровождении постоянных сообщений об ужасных масштабах незаконной добычи янтаря на севере Волынской, Ровенской и Житомирской областей. На борьбу с этим силовики постоянно бросали все большие силы, однако власти признавали, что из-за тотальной коррупции и "крышевания бизнеса" сверху эти действия неэффективны. В начале июля 2016 года силовики начали масштабную спецоперацию, которую назвали "операция янтарь".

4 июля в Ровно и области киевские силовики из СБУ, МВД и ГПУ провели массовые обыски у чиновников и местных правоохранителей. Тогда задержали сразу нескольких руководителей местной прокуратуры, СБУ и милиции, которых обвинили в покрытии добычи янтаря. В схеме якобы были задействованы более 30 местных чиновников и силовиков, у некоторых из которых нашли крупные суммы денег и драгоценности.

Задержания и аресты продолжались до конца года, и незаконную добычу янтаря якобы удалось существенно сократить. Однако в конце года незаконная добыча снова начала расти, и губернатор Ровенской области попросил власти ввести в северные районы области Нацгвардию.

Одним из самых высокопоставленных действующих чиновников, задержанных по обвинению в коррупции, стал заместитель министра здравоохранения Роман Василишин.

8 июля 2016 года прокуроры сообщили, что чиновника задержали за систематическое взяточничество. Следствие утверждает, что располагает доказательствами еженедельного получения заместителем министра крупных сумм взяток от урологического отделения Александровской больницы Киева. Еженедельный платеж "наверх", по данным следствия, составлял от 50 до 100 тыс. гривен. Эти деньги собирали с пациентов. Правоохранители заявили, что во время обысков изъяли $50 тыс. и 320 тыс. гривен.

Роман Василишин отрицал свою вину, однако был уволен. Суд арестовал его с залогом в 2 млн. гривен, который экс-чиновник заплатил и вышел на свободу. В ноябре прокуратура заявила об окончании предварительного расследования и анонсировала передачу дела в суд.

Заместитель руководителя Николаевской области Николай Романчук стал известен на всю Украину после обысков в его имении, где нашли сокровища и целые сейфы с золотом в подвале.

Чиновника, который имел награду "Герой Украины", в начале июня задержали якобы на получении взятки в $90 тыс. за предоставление разрешения за пользование недрами. Во время обыска в имении чиновника обнаружили огромные суммы валюты, подземные туннели, в которых нашли сейфы с золотом, драгоценности и раритетные иконы.

Николай Романчук вышел на свободу под залог в 5,5 миллиона гривен, а суд над ним продолжается. Экс-чиновник своей вины не признает.

Летом 2016 года произошло еще одно громкое задержание топ-чиновника - главного санитарного врача Украины Святослава Протаса.

30 июня правоохранители заявили, что руководитель государственной санитарно-эпидемиологической службы был задержан на получении взятки в 400 тыс. гривен. Его задержали прямо в рабочем кабинете. НАБУ обвинило санитарного врача в организации схемы хищения с помощью областных руководителей службы. Однако один из руководителей, по данным правоохранителей, отказался участвовать в схеме возврата отката в Киев и пожаловался силовикам. 400 тыс. - это якобы был первый транш запланированной схемы.

Обвиняемый вину не признал, а впоследствии вышел на свободу под залог в чуть более 400 тыс. гривен. Решение суда в отношении Протаса еще нет, однако уже осенью 2016 года всю санитарно-эпидемиологическую службу расформировали и передали ее функции другим ведомствам.

Самым громким скандалом в образовании в 2016 году стало задержание на взятке и.о. ректора одного из крупнейших вузов столицы - Национального авиационного университета.

26 августа СБУ задержала Владимира Харченко якобы при получении 100 тыс. евро. По версии следствия, он требовал от профессора деньги за подписание приказа о назначении на должность в университете. При обысках у ректора нашли около 4,5 миллиона гривен в разных валютах.

Суд арестовал имущество экс-ректора, но отпустил его под домашний арест. Министерство образования освободило его от должности. Приговора суда по делу нет.

В течение года НАБУ задержало ряд судей различных уровней, но самой показательной была ситуация с судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, который рассматривал много резонансных и скандальных дел, в том числе и в отношении Геннадия Корбана.

В августе 2016 года НАБУ заявило, что разоблачило Чауса на получении взятки в размере $150 тыс. Самым удивительным в этой истории стало то, что на месте передачи взятки, как указали следователи, нашли трехлитровую банку с долларами.

Однако в то время судьи еще имели полную неприкосновенность. Без разрешения Верховной Рады его не смогли арестовать. Когда парламент собрался после каникул и дал на это разрешение, то Чаус уже покинул Украину. По данным НАБУ, он может находиться в оккупированном Крыму.

В октябре 2016 года вступила в силу конституционная реформа правосудия и для задержания судьи на месте преступления разрешения парламента уже не нужно.

На крупной взятке в $150 тыс. в 2016 году задерживали руководительницу департамента управления государственной собственности Министерства аграрной политики Елену Полищук. По версии следствия, она требовала от предпринимателя взятку за содействие в победе в тендере на покупку государственного предприятия. Подозреваемую задержали во время получения взятки, но сама она вину отрицает. Суд арестовал ее с правом внесения залога 124 тыс. гривен, что она и сделала.

НАБУ, которое призвано бороться с коррупцией в высших эшелонах власти, за первый год работы отчиталось о 41 деле, которое направило в суд. Однако в целом по результатам расследования бюро суды пока вынесли только девять приговоров. Об этом сообщает ВВС Украина.