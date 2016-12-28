Пластуны впервые передали Огонь Мира из Вифлеема Кабинету Министров Украины

28.12.2016, 15:52

Представители национальной скаутской организации "Пласт" впервые передали Вифлеемский Огонь Мира в Кабинет Министров Украины. Торжественная церемония передачи состоялась в начале заседания правительства сегодня, 28 декабря.

"Надеемся, что вы получите дополнительно заряд энергии для опеки общим имуществом, образованием, культурой, молодежью. И пусть этот огонек, который сейчас горит в кабинетах большинства европейских лидеров, впервые вспыхнув в Кабинете Министров, наполнит его тем добром и покоем, который необходим для того, чтобы все то, что вы делаете, имело доверие и поддержку общества", - сказал председатель Национальной скаутской организации Украины "Пласт" Ярослав Юрчишин во время торжественной церемонии передачи Огня.

По его словам, традиция передачи Вифлеемского Огня Мира существует более 15 лет в Украине.

В свою очередь премьер-министр поблагодарил пластунов за сохранение традиций и их привнесение в Кабинет Министров.

"Мы переживаем очень сложные времена, но в конце концов от нас зависит, насколько мужественно мы можем их пережить, какие результаты мы можем получить. Я бы очень хотел, чтобы этот огонь был символом мира, согласия, успеха. Я бы очень хотел, чтобы мы не просто прошли "турбулентность", а чтобы мы начали выходить на должный уровень жизни каждого украинского гражданина", - отметил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.