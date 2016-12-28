Луценко: Недостатки в демонтаже незаконных МАФов в Киеве связаны с несогласованностью действий госструктур

28.12.2016, 16:00

Недостатки в демонтаже незаконных МАФов в Киеве связаны с несогласованностью действий государственных структур. Об этом во время совместного брифинга с председателем КГГА Виталием Кличко заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, все незаконные МАФы или временные сооружения торговли в городе Киеве должны быть ликвидированы, но демонтаж должен происходить исключительно законными методами.

Луценко отметил, что в этой работе есть недостатки, связанные с тем, "что государственные структуры не сотрудничали в ходе абсолютно законных требований городского головы по устранению незарегистрированных, фактически незаконных, временных сооружений".

"Первое мое замечание к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе - к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки, даже незаконные повреждать нельзя", - подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, на сегодняшнем заседании КГГА было отмечено, что все государственные структуры должны сотрудничать для того, чтобы 2000 незаконных МАФов в Киеве были ликвидированы в установленном законом порядке.

В последнее время столичная власть активизировала усилия по сносу незаконных МАФов. В некоторых районах Киева этот процесс сопровождался протестами собственников сооружений. Однако мэр столицы Кличко заявил, что власти продолжат демонтировать незаконно размещенные МАФы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.