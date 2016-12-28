Правительство одобрило Госпрограмму информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2017-2020 годы

28.12.2016, 17:10

Сегодня, 28 декабря, на своем заседании правительство одобрило разработанную Госкомтелерадио Государственную программу информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2017- 2020 годы.

Теперь программа должна быть утверждена указом Президента Украины. Основной ее целью является повышение уровня поддержки гражданами Украины государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия к НАТО как к институту, который играет ключевую роль в укреплении международной безопасности.

В проекте Программы учтены предыдущий опыт выполнения Государственной программы информирования общественности по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины на 2004 - 2007 годы и Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2008 - 2010 годы. Основное отличие программы на 2017-20120 годы в том, что предыдущие ставили цель ознакомить украинцев с НАТО, и украинцы сами должны сделать вывод, хорошо это для Украины или нет. "Эта же программа ставит себе другую цель - она будет информировать украинцев под углом зрения не целесообразности, а необходимости вступления Украины в НАТО, потому что это будет гарантировать Украине не только военную, но и информационную, экономическую и политическую безопасность", - отметил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

К подготовке программы были привлечены ведущие эксперты и институты НАТО, общественные организации, деятельность которых связана с евроатлантической интеграцией. Важной особенностью программы является ее направленность на регионы Украины, где будет проходить подавляющее большинство запланированных мероприятий. К реализации отдельных мероприятий Программы предполагается привлекать финансовые возможности отечественных и международных бизнес-организаций, фондов, неправительственных организаций.

Инф. Министерства информационной политики Украины.