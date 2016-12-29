ГСЧС предупреждает об урагане и лавинной опасности в Карпатах

29.12.2016, 15:34

В четверг, 29 декабря, в Украину придет ураган, а в Карпатах предупреждают про лавинную опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м / с, высота волн 40- 50 дм", - заявлено в сообщении.

Кроме того заявлено, что сегодня в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области и метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.

29 декабря в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса. Об этом сообщают "Українські Новини".