Коболев: Монетизация субсидий позволит запустить рынок газа для населения

29.12.2016, 15:51

Монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

Об этом на встрече с журналистами 28 декабря заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Ключом для запуска рынка газа для населения является модернизация системы субсидий", - сказал Коболев, добавив, что он поддерживает вариант монетизации субсидий.

По его словам, нынешняя система субсидирования не дает экономических стимулов для экономии газа получателями субсидий.

"Чтобы правильно работал рынок, нужно, чтобы у субсидиантов были стимулы экономить... Они будут больше экономить, мы будем меньше импортировать, и это будет снижать цену", - отметил глава "Нафтогаза".

Министерство социальной политики не видит в ближайшей перспективе возможности перевода финансирования субсидий для населения в денежные средства, поскольку для этого не созданы необходимые условия.

Также в Минсоцполитики отмечали, есть два варианта монетизации: на уровне предприятий теплокоммунэнерго, когда им в денежной форме выплачиваются средства за субсидиантов, рассчитанные на основании социальных нормативов потребления, и на уровне населения, когда каждое домохозяйство получает средства на собственный счет.

В конце ноября вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что монетизация субсидий, предусматривающая прямую передачу гражданам финансовых средств, не сможет гарантировать целевое использования денег.

По оценкам Минсоцполитики, количество семей-субсидиантов в отопительном сезоне 2016-2017 годов составит 8,5 миллиона, при этом, по информации Минфина, в бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году указанные расходы превысят 40 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН.