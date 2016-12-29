29.12.2016, 16:22

Все регионы должны быть максимально готовы к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации в период новогодних и рождественских праздников. Это - зона персональной ответственности руководителей областей.

Об этом сегодня, 29 декабр, заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания Межведомственного оперативного штаба Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Органы власти совместно с ГСЧС должны обеспечить безопасность при проведении массовых мероприятий. Среди главных задач - круглосуточный мониторинг возможного влияния неблагоприятных погодных условий на работу объектов энергетики, связи, медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения. Привлечение необходимого количества техники для обеспечения проезда на дорогах общего пользования на горных перевалах.

Организовать работу стационарных пунктов обогрева с учетом температурного режима. Если нужно - оперативно развернуть дополнительные пункты обогрева. Через СМИ информировать о местоположении таких пунктов", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.