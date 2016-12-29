29.12.2016, 16:24

В Кабинете Министров Украины создана межведомственная рабочая группа по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда и соблюдение норм законодательства в части минимальной заработной платы. Об этом во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Мы переводим нашу деятельность по обеспечению повышения размера минимальной заработной платы в еженедельный режим. Буквально сегодня мною утверждена постоянно действующая межведомственная комиссия, которая будет регулярно рассматривать проблемы, связанные с реализацией этого вопроса, и в состав этой комиссии включены представители центральных органов исполнительной власти, профсоюзов и работодателей", - сказал он.

Павел Розенко поручил председателям ОГА создать соответствующие рабочие группы и на местах. "Обращаюсь к председателям ОГА создать также соответствующие рабочие группы, чтобы мы могли четко отследить процесс выполнения обязательств относительно повышения соцстандартов в Украине, в частности - повышения минимальной зарплаты", - подчеркнул он.

"Я обращаюсь к председателям областных и районных государственных администраций, начальникам профильных управлений образования, здравоохранения, управлений соцзащиты. Вы должны, особенно в первый месяц года, владеть подробной информацией по каждому заведению образования, здравоохранения, культуры, каждому бюджетному учреждению относительно выполнения задач по повышению минимальной заработной платы и размера оплаты труда работников бюджетной сферы в целом. Для нас принципиально важно всем вместе, и в государственном, и в негосударственном секторе, обеспечить выполнение тех обязательств, которые мы взяли перед обществом, в частности относительно повышения минимальной заработной платы до 3200 грн. Еще раз хочу подчеркнуть - с 1 января не может быть ни у кого зарплаты ниже чем 3200 грн", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

В состав межведомственной рабочей группы под председательством Вице-премьер- министра Украины Павла Розенко вошли Министр социальной политики, первый заместитель Министра экономического развития и торговли, первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель Министра образования и науки, первый заместитель Министра культуры, заместитель Министра финансов - руководитель аппарата, заместитель Министра здравоохранения, председатель ГФС, председатель Государственной службы по вопросам труда, председатель Государственной аудиторской службы, председатель правления Пенсионного фонда Украины, представители организаций профсоюзов и работодателей.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.