Минсоцполитики: К концу 2017 года прожиточный минимум составит 1762 гривни

29.12.2016, 17:03

Правительство будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа - до 1762 гривень.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года. "Прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен с 1 января 2017 года 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн", - сказал он.

В 2016 году в Украине минимальная зарплата и прожиточный минимум для работоспособного населения с 1 мая увеличился с 1 378 грн до 1 450 грн, а с 1 декабря - 1600 грн.

Согласно принятому Верховной Радой Украины бюджету на 2017 год минимальную зарплату с 1 января установлен на уровне 3200 грн. По расчетам Министерства социальной политики, в этом году реальный прожиточный минимум должен составлять около 2800 грн, а в 2017 году - 3200 грн. Об этом сообщает УНИАН.