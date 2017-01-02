Гройсман назвал главным источником своих доходов аренду недвижимости, приобретенной во времена предпринимательства

02.01.2017, 14:03

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман называет главным источником своих доходов доходы от аренды недвижимости, которую он приобрел, занимаясь предпринимательской деятельностью.

Об этом премьер сообщил в интервью Еспресо.TV.

По его словам, по итогам 2016 года он задекларирует более 4 млн грн такого дохода. Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что все состояние заработал до прихода во власть, в отличие от многих других чиновников и политиков.

"Тогда, когда, возможно, кто-то зарабатывал средства и просто их не использовал, я развивал бизнес. У меня есть много недвижимости, которую я приобрел в конце 1990-х годов - начале 2000-х годов, которая стоила тогда небольшие деньги. Но я превратил эту недвижимость в коммерческую недвижимость. Фактически, когда я пришел работать в городской совет, я должен был избавиться от своего бизнеса, потому что это несовместимо, но это я сделал честно: я передал в управление и аренду тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Оттуда я и живу", - отметил премьер- министр.

При этом он добавил, что открыто декларирует свои доходы на протяжении многих лет и его декларации с 2006 года можно найти в публичном доступе. Гройсман также заверил, что честно платит налоги с каждой заработанной гривны, и это достаточно значительные суммы.

"15-20 лет назад я не избрал путь каким-либо образом прятаться, наоборот, должен быть публичным. И как показал опыт, моя стратегия была абсолютно правильной", - подчеркнул глава правительства. Об этом сообщает УНИАН.