Вступил в силу закон о госбюджете-2017

02.01.2017, 14:27

1 января 2017 года вступил в силу закон Украины о государственном бюджете на 2017 год.

Доходы госбюджета определены в сумме 731,03 млрд грн, в том числе доходы общего фонда - 673,74 млрд грн, доходы специального фонда - 57,3 млрд грн.

Расходы Государственного бюджета определены в сумме 800,02 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 739,7 млрд грн, расходы специального - 60,32 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 77,55 млрд грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда - 62,34 млрд грн, специального фонда - 15,2 млрд грн.

Предельный объем госдолга установлен на уровне 1,717 трлн грн, предельный объем гарантированного государством долга - 579,4 млрд грн.

Прожиточный минимум установлен в 2017 году с 1 января на уровне 1544 грн, с 1 мая - 1624 грн, с 1 декабря - 1700 грн, а для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2017 - 1355 грн, с 1 мая - 1426 грн, с 1 декабря - 1492 грн; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2017 - 1689 грн, с 1 мая - 1777 грн, с 1 декабря - 1860 грн; трудоспособных граждан: с 1 января 2017 - 1600 грн, с 1 мая - 1684 грн, с 1 декабря - 1762 грн; граждан, утративших трудоспособность: с 1 января 2017 - 1247 грн, с 1 мая - 1312 грн, с 1 декабря - 1373 грн.

Минимальная зарплата в следующем году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс грн, в почасовом размере - 19,34 грн.

Предусмотрены доходы в размере 721,398 млрд грн, расходы - 790 млрд грн, дефицит - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.