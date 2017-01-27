Вице-премьер-министр: Объем торговли между Украиной и ЕС составляет 41%

27.01.2017, 16:33

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что объем торговли между Украиной и Европейским Союзом составляет 41% в общем международном товарообороте Украины.

Об этом она сказала во время дискуссии "Европейская интеграция - 2017: выбор сделан. Меняемся вместе!".

По ее словам, за первые 10 месяцев 2016 года временного применения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части функционирования зоны свободной торговли товарооборот между Украиной и Евросоюзом увеличился на 6%.

Вице-премьер напомнила, что из-за российской агрессии Украина потеряла рынки в России и возможность транзита через российскую территорию украинских товаров в страны Центральной Азии.

"Но за это время объемы торговли Украины с Европейским Союзом вышли на первое место и составляют на данный момент 41% этого объема. Поэтому, мы понимаем, что это наш основной торговый партнер, и развитие взаимоотношений и торговли с этим партнером дает нам не только возможности представления себя на европейских ранках, но и открывает дополнительные возможности на третьи рынки", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она выразила надежду, что следующий год в торговле с ЕС станет еще более динамичным. "Мы сейчас с Европейским Союзом работаем над тем, чтобы эти параметры возросли", - сказала вице-премьер.

В этой связи она отметила, что приоритетом Украины в 2017 году является увеличение дополнительных автономных торговых преференций, которые были предложены Европейской комиссией, и теперь должны быть одобрены как Европейским парламентом, так и Европейским Советом.

"Мы рассчитываем также, что нам удастся продвинуться по уменьшению нетарифных барьеров, которые в частности связаны с санитарными и фитосанитарными мерами", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

30 сентября 2016 года Еврокомиссия приняла предложение украинских производителей и выразила готовность увеличить квоты для экспорта некоторых видов украинской продукции на европейский рынок. В частности, увеличиваются квоты для меда (3000 тонн в год), переработанной зерновой продукции (7800 тонн в год), продукции из томатов (5000 тонн в год), виноградного сока (500 тонн в год) и овса (4000 тонн в год). При этом для пшеницы, муки и круп из нее квоты увеличиваются до 100 тыс. тонн в год, для продукции из кукурузы (кроме семян, муки и крупы) - до 650 тыс. тонн в год, для продукции из ячменя (кроме муки и гранул) - до 350 тыс. тонн в год.

Кроме того, для большинства популярных удобрений пошлина будет снижена до 0 (за исключением мочевины - пошлина на уровне 3% от таможенной стоимости).

Также ЕС намерен снизить до нуля пошлину на украинскую обувь, медные прутки и проволоку, алюминий и производную продукцию (включая алюминиевые профили), видеокамеры, видеотюнеры, приемную аппаратуру для телевизоров и радиоресиверов.

По оценкам правительства, экономический эффект от возможного увеличения квот на экспорт украинской агропродукции на рынок ЕС составит около $200 млн. Об этом сообщает УНИАН.