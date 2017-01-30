Розенко: По состоянию на конец января нет причин для повышения цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года

30.01.2017, 13:46

Сегодня нет никаких оснований говорить об увеличении в текущем году тарифов на ЖКХ или газ. Об этом в интервью изданию "Экономические известия" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я уверен, сейчас не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто известит украинцев о поднятии тарифов", - сказал он.

"Но, по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснованна. Повышать дальше уже некуда", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Павел Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн. размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться. "Нет. Субсидии в связи с этим не будут пересматривать", - подчеркнул он.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.