НБУ прогнозирует инфляцию на 2017 год с 8% до 9,1%

26.01.2017, 15:40

Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на 2017 год с 8% до 9,1%. Об этом говорится на сайте Национального банка.

Как объясняют в НБУ, в первую очередь это произойдет из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн.

"Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары, в себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев", - говорится в сообщении.

Увеличение потребительского спроса и себестоимости производства сформирует дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: соответственно, базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов - до 7,0%.

Кроме того, инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой на протяжении первых трех кварталов благодаря действию эффекта статистической базы. Она вернется к однознаковому уровню только в IV квартале 2017 года.

Национальный банк пока не считает целесообразным применять инструменты монетарной политики для приведения прогноза инфляции до 8% (центрального значения целевого диапазона). Ведь это могло бы привести к необоснованной волатильности рыночных процентных ставок и инфляции в будущем, а также затормозит рост экономики, которая выходит из кризиса.

Прогноз инфляции на 2018 год остается без изменений на уровне 6%. Об этом сообщает Эсспресо TV.