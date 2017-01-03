Обама выступит с прощальной речью 10 января

03.01.2017, 12:04

10 января Президент США Барак Обама выступит с прощальной речью в Чикаго. В заявлении Обамы, опубликованном 2 января, сообщается, что в ходе выступления он затронет такие темы, как результаты правления его администрации, и поблагодарит своих сторонников за поддержку.

Отметив, что первый президент Соединенных Штатов - Джордж Вашингтон - написал прощальное обращение в 1796 году, Барак Обама сообщил, что намерен выступить с прощальной речью в своем родном городе - Чикаго.

"Я думаю об этом выступлении как о возможности сказать спасибо за это удивительное путешествие, как о возможности отметить то, как вы изменили эту страну к лучшему за эти последние восемь лет, и высказать некоторые свои соображения о том, в каком направлении все мы будем двигаться дальше", - сказал Обама.

Президент-республиканец Дональд Трамп вступит в должность 20 января. В ходе предвыборной кампании он пообещал отменить многие из ключевых мер администрации Обамы, включая реформу здравоохранения.

Президент Обама, с энтузиазмом выступавший в поддержку соперницы Трампа - демократа Хиллари Клинтон - стремится к мягкой передаче власти избранному президенту, несмотря на глубокие политические разногласия. После того, как Обама покинет Белый дом, Демократическая партия останется без явного лидера.

"С 2009 года мы прошли через свою немалую долю испытаний, и вышли из них более сильными", - подчеркнул Обама в электронном письме. По всей вероятности, именно эта тема станет главной в его прощальной речи.

"Мы смогли это сделать потому, что никогда не переставали верить в один из наших главных принципов, завещанных нам отцами-основателями: вместе мы можем изменить нашу страну к лучшему", - заключил Президент. Об этом сообщает "Голос Америки".