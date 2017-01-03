Опрос: Большинство американцев сомневаются, что Трамп способен эффективно справляться обязанностями Президента

03.01.2017, 13:59

Менее половины респондентов в США уверены, что избранный президент страны Дональд Трамп сможет эффективно справляться с рядом обязанностей главы государства. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

Так, лишь 46% участников опроса считают, что Трамп обладает качествами, необходимыми для урегулирования международных кризисов. Около 44% респондентов убеждены, что он не сможет предотвратить крупные скандалы в рядах своей администрации. В "разумное использование (им) военной силы" верят лишь 47% опрошенных. В сравнении с предшественниками Дональда Трампа на этом посту - Бараком Обамой, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном - у республиканца самые низкие показатели.

Лишь чуть больше половины американцев - 55% - считают, что он сможет успешно защищать интересы США за рубежом. Наименьшие сомнения вызывают способности Трампа эффективно работать с Конгрессом США и решать экономические задачи: 60% и 59% опрошенных уверены, что он справится с этими проблемами.

Исследование Gallup проводилось по телефону с 7 по 11 декабря 2016 года, в нем участвовали 1028 человек, проживающих в США. Об этом сообщает Deutsche Welle.