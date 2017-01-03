Посольство Украины в Чехии подтвердило информацию об эксгумации останков писателя Александра Олеся

03.01.2017, 14:12

На Ольшанском кладбище в Праге утром 3 января были эксгумированы останки украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщила второй секретарь посольства Украины в Чешской Республике Татьяна Горупович.

Она подтвердила, что сегодня утром была раскопана могила Александра Олеся, а в 12:00 по чешскому времени на этом месте должны состояться похороны Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой Александра Олеся. На Ольшанском кладбище сейчас находятся представители украинской диаспоры.



Решение о том, что Михайлишин должно быть похоронен именно там, принял его сын Роман. По словам Горупович, чешский закон это позволяет, поскольку покойный Владимир Михайлишин платил за содержание могилы и таким образом приобретал права собственности.



"Нам стало известно об этом вчера. Понимая этический аспект дела, и то что Александр Олесь - известный в Украине человек, мы пытались связаться с Романом Михайлишиным, чтобы найти другие пути решения этой ситуации. Пока на связь с ним выйти не удалось, а от родственников Владимира Михайлишина мы узнали, что он имел проплаченную другую могилу и не хотел быть похороненным на месте могилы Александра Олеся", - сказала Татьяна Горупович.



По ее словам, временный поверенный посольства Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский провел встречу с директором всех кладбищ Праги и попросил содержать останки Александра Олеся в депозитарии, пока потомки писателя в Канаде не примут решение о месте захоронения.



Как сообщила Горупович, с правнуками Александра Олеся теперь пытаются связаться представители посольства Украины в Канаде. По ее словам, писателя могут перезахоронить или Праге, или в Киеве.



Представитель Президента Украины Святослав Цеголко сообщил сегодня, что Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию, а также связаться с родственниками Александра Олеся в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине.



Ранее некоторые средства массовой информации сообщили, что останки украинского писателя Александра Олеся были принудительно эксгумированы, а в его могиле на Ольшанском кладбище в Праге собираются похоронить другого человека.



Александр Олесь (настоящая фамилия - Кандыба) умер в 1944 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".