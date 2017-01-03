Парубий: Досрочных выборов не будет

03.01.2017, 16:06

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в передаче "Взгляд" на "5 канале" 1 января 2017 года отметил, что украинский парламент является той площадкой, где принимаются ключевые решения. Он напомнил, что 2016 год "был очень сложным и одновременно определяющим".

По словам А. Парубия, извне "было приложено много усилий к дестабилизации работы парламента, искусственно созданный кризис весной прошлого года действительно поставил нас на краю такой проблемы, как полноценная работа парламента". Он назвал "большой победой и большим успехом перейти без досрочных выборов к сохранению стабильности в парламенте и обществе".

По словам председателя Верховной Рады, депутаты "многое переосмыслили во время того политического кризиса". "И тот факт, что парламент не был устранен с политической жизни и не предпринял действий, которые бы смогли привести к досрочным выборам, свидетельствует о том, что испытания он прошел - продемонстрировал качественную, системную и полноценную работу проевропейского большинства", - подчеркнул А. Парубий и добавил, что принятие бюджета стало этому завершающим свидетельством.

"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что сценарий, который навязывают Украине, - внешний, это сценарий не украинский. А агрессор, который фактически обломал зубы об украинскую армию на востоке, огромные средства тратит на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри. Конечно, парламент является главной площадкой, на которой происходит эта атака", - сказал Председатель Верховной Рады и напомнил, что подобные сценарии можно было наблюдать в Молдове, где "путем дестабилизации российские силы пытаются изменить вектор всей страны". "Такой сценарий пытаются навязать Украине, но он не будет иметь успехов в государстве, - отметил А. Парубий. - Будет работа парламента, будут реформы, будет обеспечена безопасность страны и построение новой страны, нового государства".

Председатель украинского парламента напомнил, что за год было принято 225 законов, среди которых лишь осенью принято 100. Определяющими среди них он назвал те, которые касаются судебной реформы. "Мы начали судебную реформу, и одно из последних решений - о Высшем совете правосудия - продемонстрировало решимость парламента, это является шагом к созданию независимой судебной системы", - подчеркнул спикер.

Важным А. Парубий назвал и решение вопроса декоммунизации - более тысячи городов и более 50 тысяч улиц, которые имели имена палачей и убийц украинского народа, переименованы.

Председатель Верховной Рады напомнил, что фактом активной борьбы с коррупцией стало введение открытого электронного декларирования, проведена реформа в сфере энергетики, дерегуляции, экологии, транспорта, инфраструктуры.

"Все это дает основание говорить, что заложенные глубинные реформы во всех сферах, среди которых и установление квот на украинскоязычные песни, и издание украинских книг", - отметил А. Парубий и добавил, что не менее важным было обеспечение защиты безопасности и обороны, в частности приведение войска в соответствие со стандартами НАТО, принятие Закона о создании Сил спецопераций.

А. Парубий сообщил, что почти 30 миллиардов гривен заложено в сферу обороны и безопасности, в частности увеличение средств на заработные платы на 10% для военнослужащих.

По мнению председателя Верховной Рады, "все вызовы Верховная Рада смогла пройти и дать на них положительные решения". "Все ключевые решения принимаются в Верховной Раде Украины. Нормальный рабочий, командный диалог с Президентом и премьер-министром Украины считаю позитивом, который является предупредительной мерой нестабильности и предпосылкой проведения реформ, - подчеркнул А. Парубий. - Только консолидированная воля всей власти и зал парламента позволила провести все реформы". В этом контексте он напомнил, что только по безвизовому режиму было 141 требование. "Если бы были недоразумения, конфликт и противостояние, мы бы не смогли принять необходимые решения, - отметил А. Парубий и подчеркнул. - Парламент является главной площадкой принятия решений".

Председатель украинского парламента также выразил убеждение, что через несколько месяцев граждане Украины получат безвизовый режим с Европейским Союзом. "В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, за нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций, и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня - он отсрочен", - отметил А. Парубий.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.