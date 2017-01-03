Госказначейство: Госбюджет в 2016 году не выполнен по доходам на 1,7%

03.01.2017, 17:00

Государственный бюджет Украины в январе-декабре получил 616,219 млрд. грн. доходов, что на 1,7% меньше бюджетной росписи на уровне 627,153 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

При этом по сравнению с 2015 годом доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15,2%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-декабре получили 155,881 млрд. грн., что на 17,2% больше бюджетной росписи на этот период.

Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября текущего года составил 9,988 млрд. грн. против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 19,970 млрд. грн. Об этом сообщает УНИАН.