Трамп проведет первую официальную пресс-конференцию 11 января

04.01.2017, 11:06

Избранный Президент США Дональд Трамп проведёт свою первую официальную пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке. Об этом он сообщил в Twitter.

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен избежать конфликта интересов, став Президентом страны и оставаясь крупным предпринимателем.

Ранее новоизбранный глава государства предпочитал общаться с прессой и гражданами через неформальные краткие записи в Twitter, редкие интервью, выступления на собраниях сторонников.

Намеченное на 3 января публичное заявление по проблеме российских хакерских атак во время президентских выборов в США Трамп перенёс на 6 января заявив, что не получил обещанные спецслужбами материалы на эту тему. Об этом сообщает "Радио Свобода".