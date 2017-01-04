В Ватикане возле папского дворца открылся "Макдональдс"

04.01.2017, 11:42

Фаст-фуд пришел в Ватикан - в здании, расположенном в нескольких метрах от Святейшего Престола, открылась закусочная "Макдональдс", вызвав крайне неоднозначную реакцию.

Новая точка быстрого питания будет работать семь дней в неделю с 6:30 утра до 11 часов вечера. Ее открыли, несмотря на жалобы кардиналов и местных жителей. Как сообщается, Ватикан будет получить ежемесячную арендную плату в размере $31158 от международной франшизы.

Это уже не первый "Макдональдс" вблизи католической святыни, однако первый в принадлежащем Ватикану здании, в котором проживают несколько высокопоставленных кардиналов. Один из них - Герхард Людвиг Миллер - является префектом Конгрегации доктрины веры - службы Ватикана, несущей ответственность за соблюдение католического вероучения.

По информации итальянской газеты La Repubblica, один из кардиналов назвал новый "МакВатикан" "чудовищным" и "извращением (облика) наших мест". "Он не имеет ничего общего с римскими кулинарными традициями и не дает гарантий заботы о здоровье его посетителей", - цитирует источник издание. По словам недовольного кардинала, "МакВатикан" "предлагает пищу, к которой он бы никогда не притронулся".

Еще один сетевой ресторан Hard Rock Cafe недавно открылся на улице, которая ведет прямо к Базилике Св. Петра. Об этом сообщает "Голос Америки".