Госдолг Украины сократился на 1,19%

04.01.2017, 13:25

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец ноября 2016 года составила $67,54 млрд., что на 1,19% меньше показателя на начало месяца.

По данным Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец ноября составила 1,729 трлн. грн., что на 0,79% меньше показателя на начало месяца.

Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-ноябре, сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 3,1%, или на $2,03 млрд., в гривневом эквиваленте - на 9,96%, или на 156,7 млрд. грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец октября 2016 года составляла $68,35 млрд. Об этом сообщает ForUm.