Госпогранслужба Украины и СММ ОБСЕ определили направления сотрудничества в 2017 году

04.01.2017, 14:48

Во время встречи, состоявшейся 3 декабря, первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк и первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подвели итоги прошлогоднего сотрудничества, а также определили приоритеты развития сотрудничества на 2017 год.

Во время диалога Василий Серватюк и Александр Хуг обсудили, в частности, вопросы функционирования контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, упрощение пропускных операций для гражданского населения, а также возможности изменения режима работы КПВВ.

Встреча еще раз подтвердила готовность и транспарентность сторон к последовательному и плодотворному сотрудничеству. Символично, что она состоялась в день первого официального визита действующего председателя ОБСЕ, федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяна Курца в Украину. В повестке визита есть и определение вопроса важности деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины.

Инф. пресс-службы АГПС Украины.