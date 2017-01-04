Компания L'Oreal создала "умную" расческу для волос

04.01.2017, 16:28

Компания L'Oreal представила на ежегодно проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники (CES) "умную" расческу для волос. Розничная цена расчески под названием Hair Coach составит $200.

Расческа снабжена многочисленными сенсорными устройствами, которые должны помочь потребителям улучшить "технику расчесывания волос". Среди прочих сенсорных устройств у этой расчёски есть микрофон, гироскоп и прибор для измерения ускорения.

Расческа начинает вибрировать, если прикладывать больше, чем нужно силы для расчесывания, повреждая волосы. Встроенный микроскоп записывает звук ломающихся волос.

Другие сенсорные устройства расчески используются для создания профиля ее владельца, фиксируя то, как именно он ухаживает за своими волосами.

Посредством Wi-Fi или Bluetooth "умная" расческа "делится" информацией с приложением. Программное обеспечение умной расчески использует всю эту информацию, чтобы оценить качество волос и проследить за эффектом от разных способов расчесывания.

"Вы удивитесь, как много женщин в мире переживают из-за ломкости своих волос", - рассказал вице-президент L'Oreal по технологиям Ив Балуч. "Самое сложное в расчесывании волос - это уследить за тем, чтобы не расчесывать их слишком сильно. Это приводит к повреждению структуры волос", - продолжает он.

"Есть люди, которые заботятся о красоте своей прически настолько, что готовы потратить $90 на выпрямитель для волос, поэтому $200 за "умную" расческу - не такая уж высокая цена", - рассуждает аналитик компании Creative Strategies Кэролайн Миланези.

Однако, говорит Миланези, многие компании стали злоупотреблять технологиями и добавляют сенсорные устройства в свой продукт просто потому, что они могут это сделать.

Индустрия здоровья и красоты все еще считается неосвоенным полем для гаджетов. Но все больше брендов в этой индустрии стали производить устройства и приборы с прицелом на гаджеты и надеждой застолбить свою нишу на рынке.

"Умная" расческа L'Oreal's Hair Coach была разработана за 18 месяцев в партнерстве с дочерней компанией Kerastase и Withings, владельцем которой является изготовитель смартфонов Nokia.

Расческа работает на одноразовых батарейках. По словам Ива Белуча, "умная" расческа водостойка, но не обладает полной водонепроницаемостью.

Новая расческа L'Oreal выйдет в продажу в этом году. Об этом сообщает ВВС.