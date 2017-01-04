В Украине из-за непогоды оперативные штабы будут работать круглосуточно

04.01.2017, 16:57

Из-за непогоды оперативные штабы будут работать круглосуточно. Такое поручение из-за ухудшения погодных условий 4-9 января дал вице-премьер- министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко центральным и местным органам власти и соответствующим службам.

"В связи с ожидаемыми сильными снегопадами и резким понижением температуры воздуха местами до 26 градусов мороза поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах. Среди первоочередных мероприятий: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Он сообщил, что, по данным Укргидрометцентра, 4 января днем на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности. Кроме того, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.