04.01.2017, 17:00

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о планах ОБСЕ расширить зону контроля на всю территорию Донбасса.

Он отметил, что "полноценное" прекращение огня в зоне конфликта должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как подчеркнул руководитель украинского МИД Павел Климкин, необходимо дать наблюдателям миссии ОБСЕ "полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы". Также Климкин убежден, что санкции против России нужно усиливать, чтобы добиться выполнения Минских соглашений.



Отвечая на вопрос журналистов относительно введения в этот регион полицейской миссии ОБСЕ, Себастьян Курц призвал реалистично оценивать возможности организации, напомнив при этом, что в ее состав входит 57 стран-членов и подобные решения принимаются совместно.

По итогам двухдневного визита на Донбасс Себастьян Курц заявил, что ключевой целью для ОБСЕ является обеспечение соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта, и это зависит "не только от ОБСЕ, но также от Москвы и Киева". Об этом сообщает "Радио Свобода".