В Администрации Президента Украины ответили Пинчуку на предложение уступить РФ в крымском вопросе

05.01.2017, 10:11

Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации Президента Украины.

"The Wall Street Journal" опубликовал официальный ответ АП на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе, сообщает "Европейская правда".

Колонка под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира" подписана заместителем главы Администрации Президента Константином Елисеевым.

"Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость - плохие советники. Они лишь разогревают аппетиты России", - заявляет Елесеев.

В статье перечислены три ключевых позиции Украины.

"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", - отмечает Елисеев.

"Нет - торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", - заявляет он.

"Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле", - подчеркивает представитель АП.

По его мнению, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".

Накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в "The Wall Street Journal" статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию. Об этом сообщает "Украинская правда".