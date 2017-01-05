В Чехии начало работу подразделение МВД по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами

05.01.2017, 10:22

В Чехии при местном МВД создано новое подразделение, которое будет мониторить и анализировать гибридные угрозы для безопасности страны - такие, как дезинформационные кампании и политическая радикализация.

В штате Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (CTHH) числятся 20 сотрудников. Создание CTHH последовало за предостережениями местных спецслужб об активности России, которая якобы пытается повлиять на общественное мнение в Чехии по поводу НАТО, ЕС и других вопросов.

При этом Президент Чехии Милош Земан, считающийся союзником Москвы, а также его администрация, подвергли критике созданное подразделение. В качестве аргумента приводится то, что работа CTHH может воспрепятствовать свободе слова. Представитель Земана сравнил подразделение с цензурным комитетом, существовавшим в коммунистическое время, а также создал специальную страницу в Twitter, на которой размещает критические сообщения в адрес CTHH. "Ни у кого нет монополии на правду", - указывается в одном из твитов. Ранее, 26 декабря, Земан заявил, что его страна "не нуждается в цензуре, не нуждается в идейной полиции".

В ответ на критику глава CTHH, Ева Романцовова, заявила, что во время создания подразделения проводились консультации с администрацией Президента, и что никаких возражений высказано не было. "CTHH не будет и не может каким бы то ни было образом подвергать цензуре любые СМИ или страницы в интернете", - заявила Романцовова. По ее словам, подобные утверждения говорят лишь о "недостатке понимания работы" нового центра. Об этом сообщает Deutsche Welle.