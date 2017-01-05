Гройсман: Рост экономики в 2017 году составит около 3%

05.01.2017, 10:57

Правительство рассчитывает, что рост экономики в 2017 году реально составит около 3%. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эксклюзивном интервью Укринформу.

В частности, характеризуя бюджет на 2017 год, он сказал: "Мы больше трех месяцев вели диалог с экспертной средой, украинским парламентом. Правительство внесло достаточно сбалансированный бюджет на 2017 год, и он очень структурированный, очень четко определены приоритеты, которые в него заложены. Это "оборонка", это повышение минимальной заработной платы вдвое - до 3200 гривен. Для учителей - повышение в 2017 году до 50% заработной платы, врачам - до 30%. Сохранена система децентрализации и поддержки аграрного комплекса, машиностроения, масштабного строительства дорог. Мы рассчитываем, что рост экономики реально составит около 3%".

По словам Владимира Гройсмана, бюджет является "человекоцентричным". "Он сбалансирован именно в интересах человека: зарплата, инфраструктура, дороги та же "оборонка" - все эти направления мы учли. По-разному можно относиться к этому документу, но мы честно, открыто, абсолютно публично три месяца работали над сложным и важным документом и в конце концов вышли на плановое принятие закона о Государственном бюджете. В итоге мы вошли в новый год с новым бюджетом и будем концентрироваться на его исполнении. Поэтому прогнозы у меня абсолютно и обоснованно оптимистичны", - подчеркнул он.

Говоря о путях наполнения бюджета, Глава Правительства привел пример таможни: "Так, там еще далеко до качественного наведения порядка, но уже те первые шаги, которые мы сделали, позволили в августе получить 1 миллиард, а в дальнейшем уже 2-2,5 миллиарда гривен перевыполнения планов получать ежемесячно в доходную часть бюджета. Что касается рисков, например, по вопросу спецконфискации имущества, полученного преступным путем бывшей властью. Обратите внимание, мы заложили сравнительно незначительный ресурс: если сумма спецконфискации примерно 40 миллиардов гривен, то только 12 из них мы заложили в бюджет как компенсацию его дефицита. При этом мы оптимистично смотрим на перспективу спецконфискации. Время идет, правовая система подходит к этому моменту, поэтому все средства должны быть возвращены туда, откуда они были украдены. А украдены они были из бюджета, и эти средства должны служить государству и людям".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.