Гройсман заявляет, что в Украине разрушена крупнейшая коррупционная схема

05.01.2017, 12:06

Украинское правительство разрушило крупнейшую коррупционную схему в стране, которая действовала десятилетиями. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсману в эксклюзивном интервью Укринформу.

В частности, отвечая на вопрос повышения энерготарифов, глава правительства отметил: "Мы разрушили, я подчеркиваю это, мы разрушили крупнейшую коррупционную схему в стране, которая действовала десятилетиями. И на которой зарабатывали колоссальные ресурсы те, кто возглавлял эти схемы. Может ли кто-то сказать, что я самоубийца? Тогда почему мы пошли на это? Потому что знаем реальные механизмы, как ЭТО работало и КУДА шли сверхприбыли".

По словам Владимира Гройсмана, когда ты видишь, что грабят, есть два варианта: или ты помогаешь грабить, или останавливаешь воров.

"Я считаю, что моя задача - останавливать. Я остановил грабеж. Это - первое. Вторая позиция. Мы не только остановили грабеж, мы четко определили стратегию на энергонезависимость и начали заниматься энергонезависимостью. Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 грн. Представляете уровень влияния этого фактора на экономику?" - подчеркнул глава правительства.

Он также отметил, что были задействованы компенсаторные механизмы, чтобы защитить тех людей, которые не имеют высоких доходов.

"Почему я должен украинских политиков защищать, когда они имеют 25-метровые бассейны, большие частные дома, которые они обогревают газом? Что, они должны покупать тоже дешевый газ? И за него вся страна будет доплачивать? Нет, так не будет. Поэтому у нас есть цена импортного паритета, которая введена, и она является предельной. С другой стороны, каждая украинская семья, которая имеет небольшой доход, имеет право получить для себя специальную персональную скидку, которая называется субсидия", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, субсидии - это целевой механизм, где есть четко определенный адресат. "Мы знаем, сколько именно людей должны получить субсидии... Это безвозвратно, это честно и это адресно. А раньше были субсидии - это было не 40 млрд., а 20 млрд. Я восемь лет работал мэром Винницы, и с 2006 года субсидии были всегда. То есть государство все равно давало субсидии, хотя и анонсируя невысокую цену на газ. Вроде бы невысокую", - заявил Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что многим было выгодно поставить низкую цену на газ. "Потом давали компенсацию "Нафтогазу", компенсацию теплокоммунэнерго, и это выливалось в сотни миллиардов, которые просто шли в коррупционные кормушки. Людям рассказывали сказку о дешевом газе, а потом их грабили. И все время пели эту песню: ну, видите, у вас же газ дешевый. Это неправда, потому что все за все заплатили", - пояснил Владимир Гройсман.

По его убеждению, на ликвидации коррупционных схем государство сэкономило около 140 миллиардов гривен.

"140 миллиардов - это ужасно! И они хотят, чтобы я с этим соглашался? Они ходят по судам, подают иски, чтобы вернуть обратно свои коррупционные схемы и опять хапнуть кучу денег. Все знают, кто в Украине причастен к газовым схемам с 90-х годов, кто "сидел" на угле, на газе, на электроэнергии. Снова вернуть это?" - подчеркнул премьер-министр.

Сейчас же, по его словам, есть целенаправленные субсидии. "Наша задача - обеспечить реальную монетизацию субсидий и бороться сейчас за повышение доходов граждан. Следовательно, энергоэффективность, повышение доходов граждан и защита социально незащищенных слоев населения - наши приоритеты", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.