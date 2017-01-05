Гройсман: Увеличение заработной платы - это первые шаги по преодолению бедности в стране

05.01.2017, 12:28

Увеличением вдвое минимальной заработной платы, повышением заработной платы учителям, врачам и спасателям правительство делает первые шаги по преодолению бедности в стране. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

"Какой наш самый большой вызов сегодня? Борьба с бедностью. Мы должны побороть бедность в нашей большой 45-миллионной стране. С одной стороны, необходимы реформаторские решения, с другой, необходимо понимать ощущения людей, их самые большие проблемы, чтобы делать именно те шаги, чтобы преодолеть этот вызов. Минимальная заработная плата, повышение доходов наших педагогов и врачей - это уже первые шаги", - заявил глава правительства.

Вместе с увеличением минимальной заработной платы вдвое - до 3200 грн, увеличением заработной платы украинским учителям на 50% и врачам - на 30% бюджетом на 2017 год, в том числе, предусмотрено увеличение заработной платы сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, напомнил премьер-министр.

"Мчсник, который должен тушить пожар, иначе говоря, идет в огонь, имел заработную плату "аж" 3 тысячи гривен. И никому не было до этого дела. Когда что-то горит, все молятся на то, чтобы эти люди вовремя приехали и качественно выполнили свою работу. А потом они идут в кассу и должны получить те 3 тысячи гривен. Это справедливо? - подчеркнул Владимир Гройсман. - Сейчас мы подняли им заработную плату на чуть более чем две тысячи гривен, и это означает, что мы начинаем потихоньку отдавать наши долги людям. И будем отдавать их дальше".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.