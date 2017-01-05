Гройсман рассказал о мерах по возрождению украинской промышленности и завоеванию новых рынков

05.01.2017, 13:22

Правительство концентрирует усилия для поддержки ведения бизнеса и улучшения бизнес-климата, возрождения украинской промышленности и завоевания новых рынков, что будет способствовать привлечению новых инвестиций, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Говоря об инвестиционных перспективах Украины, глава правительства отметил, что инвестиционный капитал в стране растет. В то же время в этой области остается значительный потенциал.

"Здесь есть три вопроса. Первый - это инвестиции и поддержка инвестиционного процесса. Второй - это возрождение украинской промышленности, - сказал Владимир Гройсман. - И третья позиция - завоевание новых рынков. Поэтому у нас есть экспортная стратегия... Вот три компонента задач, стоящих перед нами. Ну и, разумеется, улучшение бизнес-климата в стране".

Премьер-министр напомнил, что в правительстве был создан Офис привлечения и поддержки инвестиций, который сейчас активно развивает свою работу.

"Наша задача как правительства - каждая гривна, которая инвестируется в экономику Украины, каждый доллар или евро должны быть успешными. Тот, кто хочет вкладывать, должен знать, что это безопасно для него, а мы должны видеть новые рабочие места, новый продукт, заработную плату людям, налоги в государство. И мы активно создаем механизмы для этого", - подчеркнул премьер-министр.

В этом контексте премьер-министр отметил, что предметно занимается сегодня вопросом возрождения украинской промышленности.

"Чтобы создать украинский продукт, нам необходимо создать в стране перерабатывающее производство. Мы не можем быть придатком, когда посеяли, собрали, зерно продали. Или лес спилили и экспортировали. Это - лесопилка. А мы не есть страна-лесопилка. Мы страна, которая может разрабатывать качественные продукты, поэтому глубина переработки имеет очень важное значение. Потому что глубина переработки - это рабочие места. А рабочие места, это развитие экономики и т. д.", - отметил Владимир Гройсман.

Что касается продвижения на новые международные рынки, бюджетом на 2017 год было увеличено финансирование украинских дипломатических представительств за рубежом, отметил премьер-министр. Это должно дать возможность, в том числе, достойно представлять украинский продукт на международных рынках, отметил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

