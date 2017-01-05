Гройсман считает, что рынок земли может быть введен в Украине только после обсуждения в обществе

05.01.2017, 13:53

Правительство работает над поиском модели оборота земель в Украине, которая будет принята на основе сбалансированного решения по итогам широкого обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Отвечая на вопрос относительно готовности правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель, Владимир Гройсман отметил: "Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение".

Премьер-министр убежден, что модель рынка земли может быть внедрена в Украине только после широкого и открытого обсуждения с гражданами, собственниками паев, экспертами.

"Нужен рынок земель или нет? Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто сказал, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не сказал, каким он должен быть. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим эту модель, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паев, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет на рывок снять мораторий на землю, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать", - подчеркнул он.

"Это очень чувствительный вопрос, его необходимо со всех сторон обсудить, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Серьезный, фундаментальный вопрос - вопрос украинской земли, относительно которого надо максимально открыто, экспертно посоветоваться, понять, объяснить, а затем принимать решение".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.