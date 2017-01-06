Израильская разведка "Моссад" впервые объявила о широком наборе женщин-агентов

06.01.2017, 11:27

Израильская политическая разведка "Моссад" впервые объявила о широком наборе в свои ряды женщин-агентов. Соответствующие объявления появились в прессе и на сайте службы.

"Требуются сильные женщины", - гласит объявление о найме, опубликованное во многих израильских газетах.

На данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечают местные СМИ.

Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечал, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий и подавлять свое эго ради достижения целей.

"Вопреки стереотипам, вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают, как следует - значит, они работают очень хорошо", - отмечал Пардо.

Служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.

В адрес "Моссада" не раз звучали как похвалы за успешно проведенные сложнейшие операции, так и критика за чрезмерную жестокость и убийства. Об этом сообщает ВВС.