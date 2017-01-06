В Патагонии ученые обнаружили окаменелый плод, которому 52 миллиона лет

06.01.2017, 11:35

Редкий окаменелый образец древнейшего растения был обнаружен учеными в скалах Патагонии, на юге Латинской Америки. Ученые из Университета Пенсильвании утверждают, что плод произрастал около 52 миллионов лет назад и внешне напоминает современный физалис.

Специалисты пока не могут сказать, как проходила эволюция этого растения, поскольку было найдено лишь несколько его семян.

Известно лишь, что обнаруженный плод принадлежит к семейству паслёновые, в которое входит более двух тысяч видов растений, в том числе такие популярные культуры, как картофель, помидор, баклажан, табак и стручковый перец.

Ученые надеются, что в ближайшее время им удастся найти другие образцы древних плодов в Южной Америке, которые помогут больше узнать о том, каким образом эволюционировали и развивались современные растения. Об этом сообщает ВВС.