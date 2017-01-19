19.01.2017, 16:19

Совместные проекты в сферах среднего и высшего образования, развитие научного сотрудничества, а также предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Республики Польша Ярослава Говина министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с Послом Республики Польша Яном Пекло. Встреча состоялась сегодня, 19 января, в здании Министерства образования и науки Украины.

"Хочу отметить, что сейчас с Министерством науки и высшего образования Республики Польша почти согласован проект Соглашения о сотрудничестве в области высшего образования. Мы планируем подписать уже в апреле месте", - проинформировала Посла Лилия Гриневич.

Подписание упомянутого выше Соглашения будет способствовать активизации сотрудничества в сфере высшего образования между странами. Полезным инструментом для определения приоритетов такого сотрудничества, а также систематического мониторинга результатов совместных действий сможет стать двусторонняя Комиссия по вопросам высшего образования.

"На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской Комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий. Также между профильными министерствами заключена Совместная программа научно- технического сотрудничества. Ею предусмотрено проведение конкурса украинско-польских научных проектов уже в первой половине 2017 года", - отметила министр.

Стороны также обсудили визит вице-премьер-министра Польши по вопросам науки и высшего образования Республики Польша Ярослава Говина, который в ближайшее время планирует посетить Украину.

"Я имел возможность пообщаться с господином Говином о развитии научной мобильности между нашими странами. Используя возможности ЕС, Польша смогла существенно улучшить свою материально-техническую базу исследований, и сейчас есть мощности для создания совместных проектов, в которых могут принять участие украинские ученые", - добавил заместитель министра образования и науки Украины Максим Стриха.

Лилия Гриневич поблагодарила польскую сторону за участие и помощь в реформе общего среднего образования в Украине.

"Национальная система образования является очень индивидуальной для каждой страны, она должна основываться на культурных, исторических и других особенностях каждого народа. Но мы благодарны нашим польским коллегам, что они делятся собственным опытом и экспертной оценкой - это важно при внедрении изменений", - сказала министр образования и науки Украины.

Инф. Министерство образования и науки Украины.