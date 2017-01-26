Украинскому математику присуждена "Премия Салема 2016"

26.01.2017, 15:20

Украинский ученый Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016" - престижную математическую премию, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема, прежде всего в теории рядов Фурье.

Комиссия присудила премию Марине Вязовский за ее открытие мирового уровня - по плотной упаковке шаров в 8- и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.



В 2016 году математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковки шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве - в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.



Марина Вязовская закончила Киевский естественнонаучный лицее N 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неровности для полиномов и рациональных функций, а также квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".

Инф. Министерство образования и науки Украины.