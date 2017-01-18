К Земле сегодня приблизится самый яркий астероид

18.01.2017, 13:57

Самый яркий астероид в текущем году - Веста - приблизится к Земле сегодня, 18 января. Веста находится на втором месте по массивности в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Если посмотреть на астрономический календарь 2017 года, на космической диаграмме видно, как Земля обгоняет Весту. Сейчас астероид находится в своей орбите, но вскоре после зимнего солнцестояния он будет двигаться к северному полушарию.

Точная дата появления астероида не имеет значения: это определенный промежуток времени, когда во время движения астероид будет к Земле ближе. Таким образом, наблюдать за астероидом Веста можно будет в течение двух недель с сегодняшнего дня.

Веста является самым ярким астероидом. Это единственный астероид, который в ясную ночь виден невооружённым глазом с Земли благодаря яркости его поверхности, его размеру, который составляет 576 км в поперечнике, и тому, что он может приближаться к Земле на расстояние всего 177 млн. км.

Блеск Весты в период противостояния достигнет 6,3 m (звездной величины), что даст возможность, при условии ясной безоблачной погоды, наблюдать астероид невооружённым глазом.

Благодаря одной из самых масштабных миссий NASA, совершенных в 2011 году, мы полчили дополнительную информацию об этом небесном теле.

Астероид Веста был назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага. Об этом сообщает ВВС Украина.