Умер известный украинский физик Илья Лихтарев

14.01.2017, 18:39

В ночь на 14 января умер выдающийся украинский ученый, профессор Илья Лихтарев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Костеж.

"Сегодня ночью умер выдающийся украинский ученый, профессор Илья Лихтарев. Он - один из руководителей ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, физик, чьи книги переводили и переиздают до сих пор в Европе и США, создатель и директор Украинского института ядерной защиты, одного из немногих современных исследовательских центров в своей сфере, авторитет которого признается во всем мире", - написал он.

Кроме того, Костеж отметил, что весной 2014 года на начала российской агрессии 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем, но его не взяли по состоянию здоровья.

Илья Лихтарев - доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора в соответствующем комитете Министерства охраны здоровья Украины. Об этом сообщает ТСН.