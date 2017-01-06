Зубко провел в ГСЧС оперативное совещание в связи с осложнением погодных условий в регионах Украины

06.01.2017, 16:22

Обеспечение безопасности людей - главная задача оперативных штабов в условиях резкого осложнения погодных условий в Украине. На этом акцентировал внимание вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко 6 января во время совещания в ГСЧС.

Он сообщил, что штормовое предупреждение уже объявлено в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Черкасской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

"В таких условиях оперативные штабы должны работать круглосуточно. Главное - обеспечение безопасности граждан, общественного порядка, работы транспорта, контроль за пожарной ситуацией, оказание своевременной медицинской помощи. Все службы должны работать в сервисном режиме, оказывая помощь и предупреждая угрозы, которые могут возникнуть при чрезвычайных ситуациях. Облгосадминистрации должны обеспечить максимальную координацию работы всех служб, ГСЧС, Мининфраструктуры, Минэнергоугля, Нацполиции, Укравтодора и других. Это персональная ответственность руководителей областей", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вице-премьер-министр поручил обеспечить во всех регионах развертывание пунктов обогрева для населения, оперативные расчистки автодорог с привлечением необходимой техники, при необходимости - своевременное ограничение движения автотранспорта и оказание помощи гражданам, оказавшимся в транспортных пробках. "Попрошу украинцев в эти дни не выезжать на автомобилях на трассы и шоссе. Ведь 190 человек были извлечены из снежных заносов за последнюю неделю", - отметил Геннадий Зубко. Он также поручил обеспечить максимально быстрое восстановление электроснабжения в обесточенных населенных пунктах.

Сегодня, 6 января, Геннадий Зубко в связи с осложнением погодных условий в регионах Украины провел в ГСЧС оперативное совещание в режиме видеоконференции с участием председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, руководителей Укргидрометцентра, Минэнергоугля, Мининфраструктуры, Минрегиона, Минздрава, Укравтодора, Нацполиции, а также руководителей областей и региональных оперативных штабов.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.