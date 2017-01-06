Секретариат Кабинета Министров Украины информирует об итогах работы за 2016 год с запросами на информацию

06.01.2017, 16:39

С 1 января по 31 декабря 2016 г. в Секретариат Кабинета Министров поступило 3922 запроса на информацию, что на 248 запросов больше, чем в 2015 году.

Из них больше всего запросов получено по электронной почте - 2482, по почте - 1259, по телефону - 175, по факсу - 6.

Динамика запросов на конец года росла и в декабре достигла второго максимума за год - 387 (первый в марте - 531).

В целом в 2016 году от физических лиц поступило 2743 запроса, от юридических лиц - 391, от представителей средств массовой информации - 383, от объединений граждан без статуса юридического лица - 403.

Подавляющее большинство авторов запросов интересовала информация справочно-энциклопедического характера (43,6% от общего количества запросов), правовая информация (18,2%) и социологическая информация (6,5%).

Следует отметить, что все запросы были своевременно рассмотрены. Из них: на 2233 запроса даны обстоятельные ответы по существу в пределах компетенции Секретариата Кабинета Министров, 1597 запросов отправлено надлежащим распорядителям информации в соответствии с требованиями части третьей статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", 92 запроса обрабатываются в установленном порядке.

В целом со дня вступления в силу Закона Украины "О доступе к публичной информации", а именно с 9 мая 2011 г. по 31 декабря 2016 г., в Секретариат Кабинета Министров поступило 15606 запросов на информацию. В частности, от физических лиц поступило 10916 запросов, от юридических лиц - 1950, от объединений граждан без статуса юридического лица - 1458, от представителей средств массовой информации - 1237.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

