Президент с семьей поздравил украинцев с Рождеством Христовым

08.01.2017, 09:27

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

По случаю праздника Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию "Щедрик" Николая Леонтовича. Глава государства напомнил, что впервые это музыкальное произведение прозвучало сто лет назад, а затем украинская мелодия стала достоянием всего человечества - под названием Carol of the Bells. "Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему - мир и процветание", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Рождество Христово является большим церковным и глубоко семейным праздником. "Немыслимое чудо - рождение в вертепе Сына Божьего - навсегда изменило мир. Это чудо напомнило, что самая главная заповедь - любить ближних, как самих себя. Рождению Иисуса радовались небо и земля, Дева Мария и Иосиф, пастухи и волхвы. Всей своей жизнью Иисус преодолевал зло и даровал веру в спасение", - сказал Президент.

В свою очередь, супруга главы государства отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи. "Уверена, что всем нам хочется сделать мир приветливым и добрее. И для этого нужно совсем немного - быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства", - сказала Марина Порошенко.

Президент отметил, что украинцы издавна наполняют Рождество торжественностью и святостью, а вертепы и колядки после службы Божьей стали уникальным духовным достоянием украинского народа. "В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю прежде всего у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодние и рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", - сказал Глава государства.

"Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечты и исполнения намерений, а главное - Божьего благословения. Вкусной кутьи и веселых праздников. Христос родился!", - отметил Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.