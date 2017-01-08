Глава ГСЧС доложил Порошенко о ситуации в областях, в которых есть осложнение погодных условий

08.01.2017, 09:42

Ситуация в областях, где наблюдается осложнение погодных условий, стабильная и находится под контролем соответствующих служб. Об этом Президенту Петру Порошенко сообщил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, в настоящее время наблюдаются незначительные осложнения на дорогах местного значения. Всех, кто нуждается в помощи, работники ГСЧС эвакуируют и размещают в точках обогрева в ближайших населенных пунктах.

В разговоре с Главой государства Николай Чечеткин также сообщил о принятом решении о прекращении движения автотранспорта на всех автомобильных дорогах Одесской области с 18:00 7 января.

В координации с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также вовлечена в работу над ликвидацией крупной аварии теплосети в Приморском районе города Одессы. Там 35 домов остаются без тепла. На месте аварии работают несколько аварийных бригад.

В остальных областях Украины, по словам Николая Чечеткина, ситуация стабильная и под постоянным контролем ГСЧС. В областных центрах общественный транспорт работает в обычном режиме. На дороги местного значения по всей Украине выведено три с половиной тысячи единиц спецтехники, региональные штабы работают круглосуточно.

Инф. официального сайта Президента Украины.