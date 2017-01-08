Этот день в истории: 8 января

08.01.2017, 10:43

Предлагаем дайджест основных событий и дат 8 января.

1851 - физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Он сконструировал

прибор, состоящий из пятикилограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал

поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли.

1889 - американский изобретатель Герман Холлерит запатентовал свой табулятор, первое устройство для обработки данных. Его фирма позже стала

одной из основателей компании IBM.

1902 - родился Карл Роджерс, американский психолог и педагог.

1910 - родилась Галина Уланова, советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР.

1921 - во Франции объявлено, что рентген можно использовать для проверки подлинности картин.

1935 - родился Элвис Пресли, американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла.

1957 - Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам.

1959 - Шарль де Голль стал Президентом Французской Республики.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.