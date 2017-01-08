DW: Итоги года свободной торговли с ЕС для Украины

08.01.2017, 11:09

Год назад, 1 января 2016 года, вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и Украиной. Тогда в Министерстве экономического развития и торговли Украины говорили о том, что эта мера устранила 97% тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5% до 0,5%.

Но взаимное открытие украинского и европейского рынков тогда вызывало у некоторых экспертов серьезные опасения. Один из негативных прогнозов, например, заключался в том, что выгода от введения ЗСТ будет непропорциональной. Скептики полагали, что конкурентоспособные европейские товары хлынут на украинский рынок, в то время как украинским продуктам будет крайне сложно найти свою нишу на зарегулированном рынке ЕС. Сомнения высказывались и относительно того, способен ли Европейский Союз компенсировать для Украины болезненный разрыв с Россией, которая долгое время оставалась ведущим торговым партнером для Киева. DW решила проверить, оправдались ли основные опасения относительно соглашения о зоне свободной торговли, и подвести первые итоги действия ЗСТ.

Наиболее очевидным итогом 2016 года для украинской внешней торговли является тот факт, что Европейский Союз окончательно закрепился в качестве главного торгового партнера Украины. Несмотря на общее снижение как экспорта, так и импорта - на 7,9% и 0,1% за период с января по октябрь 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом года предыдущего - объемы торговли с ЕС продолжают расти. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Так, экспорт товаров в Европейский Союз вырос за соответствующий период на 2,4% и теперь составляет 37,3% от общего объема экспорта. Импорт в то же время вырос еще большими темпами - на 7,9% - и достиг отметки в 43,8% в структуре украинского импорта.

В то же время экспорт и импорт товаров в Россию снизился на 28,5% и 36,5% соответственно. Выступая в декабре на украинско-литовском бизнес-форуме Президент Украины Петр Порошенко отметил, что доля России в общем балансе внешней торговли страны на данный момент составляет 8%. "Два года назад Россия, которая имела 36% нашего торгового баланса, обгоняла Европейский Союз, у которого было 33%", - заявил Порошенко. Теперь, по его словам, товарооборот со странами Евросоюза вырос до 45%.

Статистика свидетельствует, что опасения значительной диспропорции между экспортом и импортом со странами ЕС не оправдались. Несмотря на разрыв в этих показателях, Украина увеличила и экспорт в европейском направлении. И если еще в первом квартале 2016 года самой крупной статьей украинского экспорта оставались металлы, то по итогам первых девяти месяцев пальму первенства перехватили аграрии. Согласно данным министерства экономического развития и торговли Украины, из $9,8 миллиарда общего экспорта в страны ЕС 30% принадлежат продукции агропредприятий и пищевой промышленности, 23,5% - металлургии и 16,1% - машиностроению.

Но, несмотря на определенные успехи, сальдо внешней торговли с Евросоюзом остается отрицательным. Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин объясняет это тем, что львиную долю в товарах, которые Украина поставляет на европейский рынок, занимает сырье и полуфабрикаты. С проблемой соглашаются и украинские чиновники. По словам заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Наталии Микольской, Киеву сейчас необходимо сконцентрироваться на развитии производства товаров с большей добавленной стоимостью для их дальнейшего экспорта в Европу.

Доминирование сырья и товаров с низкой добавленной стоимостью, по словам Пендзина, и является одной из причин того, что пока что Украина не нашла в ЕС полноценной компенсации тем потерям, которые она понесла на российском рынке. Это, по мнению эксперта, хорошо иллюстрируется тем фактом, что, несмотря на достижения в европейском направлении, общие объемы украинской внешней торговли, прежде всего экспорта, продолжают уменьшаться.

Неутешительную тенденцию подтверждает и исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко. Но она предостерегает от пессимистичных выводов, ведь российский рынок, по ее мнению, изначально был для Украины дорогой в никуда - торговые конфликты с Киевом были обычно для Кремля практикой еще до аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе.

К тому же, по словам Акуленко, в работе с Российской Федерацией заинтересованы, прежде всего, наименее конкурентоспособные производители, для которых Россия была единственной возможностью сбыть их товар, в то время как необходимость адаптироваться к европейским условиям - это шанс для Украины перейти на новый, более высокий уровень конкуренции.

Не стоит забывать, что многие предприниматели используют переход на европейские стандарты для выхода на другие рынки, где они признаются, одним из самых больших среди которых является Китай. "Да, рост экспорта в ЕС сейчас не очень значительный, но это работа на перспективу, - говорит эксперт. - Просто так никто ничего менять не будет". Об этом сообщает Deutsche Welle.