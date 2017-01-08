Трамп намерен осуществить в США программу по обороне от кибератак

08.01.2017, 11:20

Избранный Президент США Дональд Трамп намерен осуществить программу по обороне от кибератак. Она должна будет реализована уже в течение первых 90 дней его президентства, заявил Трамп, после встречи с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Бреннаном и другими руководителями спецслужб США.

На встрече обсуждался вопрос о российских хакерских атаках во время предвыборного процесса в США.

Новый американский лидер указал, что Россия, Китай и другие страны непрестанно пытаются проникнуть в банки данных правительственных и партийных организаций, в частности, Демократической партии, а также в сети хозяйственных объектов. Однако кибератаки не оказали никакого воздействия на результаты президентских выборов, заявил Трамп. Об этом сообщает Deutsche Welle.