Умер бывший президент Португалии Мариу Соареш

08.01.2017, 11:31

7 января в возрасте 92 лет скончался бывший Президент Португалии Мариу Соареш.

Соареш был основателем Социалистической партии Португалии и многие десятилетия оставался одним из влиятельнейших политиков своей страны. Его называли отцом современной демократической Португалии.

В разные годы после свержения диктатуры Салазара в апреле 1974 года он занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра и Президента, а также депутата Европарламента.

Благодаря его дипломатическим усилиям на посту премьер-министра Португалия стала членом Единого экономического сообщества (ЕЭС), впоследствии преобразовавшегося в Евросоюз.

Соареш был признанным оратором, харизматичным лидером, пользовавшимся любовью публики за свой живой нрав, остроумие и человеческое обаяние. Сам о себе он говорил, что движим "огромной жаждой жизни и колоссальной любознательностью". "Я бедный человек, который имел счастье встать на защиту принципов и оказаться правым", - сказал он в интервью газете i в феврале 2015 года.

Соареш был доставлен в больницу Красного Креста в Лиссабоне 13 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья и был помещен в отделение интенсивной терапии. По свидетельству медперсонала больницы, 25 декабря он впал в кому и уже не пришел в сознание. Об этом сообщает ВВС.